В Челябинске шесть человек, включая двух детей, пострадали в ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия около дома 8 по улице Братьев Кашириных.
Все произошло вечером 29 августа. Столкнулись два автомобиля марки Kia Rio.
В результате телесные повреждения получили 28-летняя женщина-водитель и ее 21-летняя пассажирка из одной иномарки.
Во второй машине пострадали 29-летний мужчина-водитель, его пассажирка-ровесница, а также дети — девочки 2016 и 2022 годов рождения.
Отмечается, что несовершеннолетние находились в специальных удерживающих устройствах, пристегнутые ремнем безопасности.
«Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — прокомментировали в пресс-службе городской ГАИ.