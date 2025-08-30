Ричмонд
В Челябинске шесть человек, включая двух детей, пострадали в ДТП

В Челябинске шесть человек, включая двух детей, пострадали в ДТП, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия около дома 8 по улице Братьев Кашириных.

Все произошло вечером 29 августа. Столкнулись два автомобиля марки Kia Rio.

В результате телесные повреждения получили 28-летняя женщина-водитель и ее 21-летняя пассажирка из одной иномарки.

Во второй машине пострадали 29-летний мужчина-водитель, его пассажирка-ровесница, а также дети — девочки 2016 и 2022 годов рождения.

Отмечается, что несовершеннолетние находились в специальных удерживающих устройствах, пристегнутые ремнем безопасности.

«Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — прокомментировали в пресс-службе городской ГАИ.