В Башкирии средняя зарплата достигла 71,6 тысяч рублей

Однако темпы роста доходов населения в республике оказались ниже общероссийских значений. В среднем по стране заработная плата выросла на 14,5%, составив 96 216 рублей. Также Башкирия отстает от средних показателей по Приволжскому федеральному округу, где зарплата достигла 73 778 рублей с ростом на 16,8%.