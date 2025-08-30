В Башкирии средняя зарплата достигла 71,6 тысяч рублей

Среднемесячная номинальная заработная плата в Башкирии по итогам первого полугодия 2025 года достигла 71 672 рублей. Этот показатель демонстрирует увеличение на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Росстат.
Однако темпы роста доходов населения в республике оказались ниже общероссийских значений. В среднем по стране заработная плата выросла на 14,5%, составив 96 216 рублей. Также Башкирия отстает от средних показателей по Приволжскому федеральному округу, где зарплата достигла 73 778 рублей с ростом на 16,8%.
Среди регионов Приволжского федерального округа республика занимает шестую позицию по уровню доходов населения. Наибольшие показатели зафиксированы в Татарстане (84 345 рублей) и Пермском крае (80 109 рублей), а наименьшие — в Саратовской области (63 575 рублей).
В общероссийском рейтинге регионов по уровню заработных плат лидирующие позиции сохраняют территории Дальнего Востока и Крайнего Севера. Наибольшие средние доходы зафиксированы в Чукотском автономном округе (210 854 рубля), Ямало-Ненецком автономном округе (179 874 рубля), Москве (171 467 рублей) и Магаданской области (164 012 рублей).
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.