Украинский командир исчез из штаба

Это уже не первый раз, когда Гупалюк покидает расположение штаба. Аналогичный инцидент произошел 15 августа. Тогда он, раздав резервные роты, уехал отдыхать в Сумы. Ранее силовые структуры отмечали, что командир часто переводил подчиненных в другие части, из-за чего бойцы месяцами оставались без смены на позициях в Сумской области. Из-за этого он был фактически отстранен от командования.