Генерал Оглоблин попросил строго его не наказывать за получение крупной взятки

Военнослужащий Оглоблин признал вину за получение взятки в размере 12 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В 235-м гарнизонном военном суде генерал-майор Александр Оглоблин признал свою вину в получении взятки в размере 12 миллионов рублей от пермского завода «Телта». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова одного из участников процесса.

«Оглоблин в последнем слове заявил, что вину признает и раскаивается, что он помогал следствию и ущерба не причинил, просил суд его строго не наказывать», — говорится в материалах издания.

В прениях сторон государственный обвинитель запросил для Оглоблина 12 лет и шесть месяцев лишения свободы в соответствии с приговором Московского гарнизонного военного суда от 14 февраля 2022 года. Кроме того, на Оглоблина завели еще одно уголовное дело, его признали виновным в завышении цен на оборудование связи для нужд Минобороны РФ.

Ранее KP.RU сообщил, что Верховный суд РФ объяснил разницу между взяткой и откатом. Отмечается, что теперь «откат» будет приравниваться к злоупотреблению полномочиями.