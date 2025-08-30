В Москве произошло ДТП с каршерингом, есть погибшие

«На улице Басовская водитель арендованного автомобиля не справился с управлением, врезался в бордюрный камень, после чего произошло опрокидывание транспортного средства с последующим возгоранием. В результате ДТП погиб водитель и пассажирка иномарки», — говорится в Telegram-канале ведомства.