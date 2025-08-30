Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве произошло ДТП с каршерингом, есть погибшие

Два человека погибли в ДТП с каршерингом на юго-востоке Москвы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. ДТП с участием арендованного автомобиля произошло на юго-востоке Москвы, погибли два человека, сообщает столичная прокуратура.

«На улице Басовская водитель арендованного автомобиля не справился с управлением, врезался в бордюрный камень, после чего произошло опрокидывание транспортного средства с последующим возгоранием. В результате ДТП погиб водитель и пассажирка иномарки», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.