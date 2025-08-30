Смертельное ДТП: мотоциклист врезался в лося в Гомельском районе

По информации Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, в Беларуси за 2024 год зафиксировано 3771 случай наезда на диких животных. Чаще всего под колеса попадают косули, затем лоси. Лось занимает особое внимание в статистике: аварий с его участием в шесть раз больше, чем с оленями, хотя численность оленей выше. Все дело в его заторможенном психофизиологическом поведении, говорят специалисты. Если олень при опасности быстро убегает в лес, то лось на несколько секунд затормаживается, а потом «может принять не совсем адекватное решение».