Задержки рейсов в России 30 августа 2025: информация к этому часу, онлайн-табло

Отмены и задержки рейсов в России 30 августа 2025.
Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной. По состоянию на утро 30 августа 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.
Беспилотная опасность в южных регионах 30 августа 2025: задержки в Сочи.
В Краснодарском крае ночью 30 августа была объявлена беспилотная опасность. В аэропорту Сочи с 02:31 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным Telegram-канала Mash, к моменту введения ограничений было задержано уже 18 рейсов: девять на прилет и девять на вылет.
«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, пояснив, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
К 05:00 ограничения были сняты, однако последствия «режима Ковер» продолжают сказываться на расписании. По данным онлайн-табло аэропорта Сочи, на вылет задержаны семь рейсов: два в Москву, по одному в Сургут, Алматы, Новосибирск, Санкт-Петербург и Барнаул. Вовремя не прилетели два самолета: из Нижневартовска и Еревана.
В эту же ночь аналогичные ограничения вводились в аэропортах Волгограда, Калуги, Саратова, Самары, Нижнекамска и Казани. Жители Краснодара около 02:30 услышали громкий звук, напоминающий взрыв, который затем дважды повторился через полчаса.
Задержки в московских аэропортах 30 августа 2025.
Задержки в Шереметьево 30 августа 2025.
В Шереметьево наблюдаются значительные задержки. Рейс в Минеральные Воды SU 1304 компании «Аэрофлот» задерживается с 08:40 до 09:05. Рейсы в Казань DP 6841 и DP 6843 компании «Победа» вылетят с опозданием в 09:55 и 10:55 соответственно.
Серьезные задержки наблюдаются и у рейсов в Сочи — SU 1122 вместо 11:15 вылетит в 12:00, а DP 6947 компании «Победа» — в 12:00 вместо 10:55. Также задерживается рейс SU 1486 в Красноярск, который вместо 09:50 вылетит в 10:20.
Задержки во Внуково 30 августа 2025.
В аэропорту Внуково на 30 августа зафиксировано несколько задержек вылетов. Рейс в Гянджу J2 5829 компании «Азербайджан Хава Йоллары» задерживается с 10:20 до 11:10. Рейс в Санкт-Петербург 6R 623 компаний «Алроса», «РусЛайн» и «Якутия» вместо 11:00 вылетит в 11:30.
Также задерживается рейс DP 995 компании «Победа» в Стамбул — вместо 11:35 он отправится в 12:05. С прибытием задерживаются рейсы из Сочи (DP 114, прибытие в 11:45 вместо 11:00) и из Анталии (ZF 1004, прибытие в 12:10 вместо 11:15).
Задержки в Домодедово 30 августа 2025.
В Домодедово ситуация более сложная. Рейс U6 783 «Уральских авиалиний» в Стамбул задерживается с 09:45 до 10:25, а рейс U6 185 в Сочи — с 09:45 до 10:45. Рейс S7 3749 в Стамбул вместо 10:00 вылетит в 10:35.
Особенно серьезные задержки у рейсов в Ашхабад (S7 3235, перенос с 10:30 до 12:00), рейса в Махачкалу (U6 1343, с 11:30 до 14:10) и рейса в Сочи (U6 279, с 14:00 до 17:55). Рейс в Ташкент HY 604 задерживается до 12:30 вместо 11:45.
С прилетом также наблюдаются проблемы: рейс из Иркутска U6 106 вместо 08:30 прибудет в 12:59, а из Новосибирска S7 2504 — в 12:08 вместо 08:35.
Задержки в региональных аэропортах России 30 августа 2025.
Задержки во Владивостоке 30 августа 2025.
По данным на 10:20, во Владивостоке задерживаются семь рейсов. Рейс U6−571 из Екатеринбурга опаздывает на 20 минут и прибудет в 11:50. Самолет из Санкт-Петербурга рейсом SU-2982 вместо 13:00 прилетит в 14:25. Московский рейс SU-1702, который должен был прибыть в 11:35, задерживается до 14:30.
С вылетом из Владивостока также возникли проблемы: самолёт в Новосибирск, который должен был отправиться в 11:10, задерживается до 13:20. Рейс SU-2983 в Санкт-Петербург вместо 14:45 вылетит в 16:10. Московский рейс SU-1703, запланированный на 13:40, отправится лишь в 16:15.
Задержки в Новосибирске 30 августа 2025.
Густой туман, накрывший Новосибирск, привел к масштабным сбоям в работе международного аэропорта Толмачево. На данный момент на прилет задержаны не менее семнадцати рейсов, следующие из городов России и стран СНГ.
В зоне ожидания оказались пассажиры рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Владивостока, Хабаровска, а также из международных направлений, включая Анталью и Пекин. Пассажирам задержанных рейсов рекомендовано обращаться к своим авиаперевозчикам для уточнения актуального расписания.
Задержки в Екатеринбурге 30 августа 2025.
В аэропорту Кольцово задержано три рейса. Пассажирам борта до Томска от Red Wings придется ждать около четырех с половиной часов — самолет должен был вылететь 30 августа из Екатеринбурга в 00:55, а вылет перенесен на 05:30. Рейс в Алматы задерживается на час, а в Худжанд — с 00:30 до 04:30.
Задержки в Челябинске 30 августа 2025.
В аэропорту имени Игоря Курчатова задержаны рейсы из Санкт-Петербурга и Антальи, а вылет в Москву отменен. Время ожидания для рейса «Уральских авиалиний» из Турции составило около пяти часов, из Санкт-Петербурга — меньше двух часов.
Задержки в Барнауле 30 августа 2025.
В Барнауле четыре авиарейса значительно задерживаются. Вылет в Санкт-Петербург задерживается на восемь часов — самолет должен был оторваться от земли в 06:45. Также перенесены рейсы в Казань, Сочи и Екатеринбург — ожидание составит порядка двух часов.
Также отредактировано расписание на прибытие самолетов. Рейс из Санкт-Петербурга задерживается на восемь часов, из Москвы и Казани — на три часа, из Сочи — на час, из Улан-Удэ — на 2,5 часа.