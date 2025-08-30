Задержки рейсов в России 30 августа 2025: информация к этому часу, онлайн-табло

В Краснодарском крае ночью 30 августа была объявлена беспилотная опасность. В аэропорту Сочи с 02:31 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным Telegram-канала Mash, к моменту введения ограничений было задержано уже 18 рейсов: девять на прилет и девять на вылет.