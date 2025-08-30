МИД ЕС не станет принимать решения по новым антироссийским санкциям

Ранее агентство Bloomberg писало, на встрече в Копенгагене главы МИД стран ЕС планируют обсудить вопросы предоставления Украине гарантий безопасности, а также возможность участия нейтральных государств в миротворческих операциях и контроле демилитаризованной зоны. Обсуждение этих тем затронет не только формат Евросоюза, но и «коалицию желающих» с участием Великобритании и Украины.