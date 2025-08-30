Ричмонд
МИД ЕС не станет принимать решения по новым антироссийским санкциям

Главы МИД стран Евросоюза не будут принимать решений о 19-м пакете санкций против России на встрече в Копенгагене 30 августа. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Мы будем обсуждать санкции и новые меры давления на Россию, но встреча носит неформальный характер, поэтому практических решений принято не будет», — заявила Каллас. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg писало, на встрече в Копенгагене главы МИД стран ЕС планируют обсудить вопросы предоставления Украине гарантий безопасности, а также возможность участия нейтральных государств в миротворческих операциях и контроле демилитаризованной зоны. Обсуждение этих тем затронет не только формат Евросоюза, но и «коалицию желающих» с участием Великобритании и Украины.

Также ожидается рассмотрение дополнительных санкций, которые могут войти в 19-й пакет мер против России. Особое внимание будет уделено инструменту противодействия обходу санкций, введенному в 2023 году и предусматривающему запрет на экспорт товаров в третьи страны, если они способствуют нарушению санкционного режима ЕС, передает «Царьград».

