Грабителю-велосипедисту из Новосибирска, забравшему из банка 7 миллионов рублей, избрали меру пресечения

Преступление, напомним, произошло 22 августа: мужчина в маске ворвался в помещение банка, выстрелил в потолок и потребовал отдать ему деньги. Позже на улице его заметил полицейский, которому поведение велосипедиста показалось подозрительным. При задержании у мужчины изъяли оружие и похищенные деньги.