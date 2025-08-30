Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грабителю-велосипедисту из Новосибирска, забравшему из банка 7 миллионов рублей, избрали меру пресечения

30 августа Ленинский районный суд Новосибирска постановил заключить на пять месяцев в СИЗО Максима Галыгу, подозреваемого в ограблении филиала «Кузнецкбизнесбанка» на улице Ватутина. Об этом сообщила прокуратура региона.

30 августа Ленинский районный суд Новосибирска постановил заключить на пять месяцев в СИЗО Максима Галыгу, подозреваемого в ограблении филиала «Кузнецкбизнесбанка» на улице Ватутина. Об этом сообщила прокуратура региона.

Преступление, напомним, произошло 22 августа: мужчина в маске ворвался в помещение банка, выстрелил в потолок и потребовал отдать ему деньги. Позже на улице его заметил полицейский, которому поведение велосипедиста показалось подозрительным. При задержании у мужчины изъяли оружие и похищенные деньги.

В зале суда Галыга свою вину признал, однако настаивал на домашнем аресте. Но суд ему отказал.