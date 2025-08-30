Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после издевательств над ребёнком в Мичуринске

Глава Следственного Комитета РФ дал указание о возбуждении уголовного производства в связи с информацией о насильственных действиях против несовершеннолетних в Тамбовской области. В онлайн-среде распространились сведения о том, что в Мичуринске группа юных лиц применила физическое воздействие к двум другим несовершеннолетним. Инцидент был зафиксирован на видео.