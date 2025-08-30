Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после издевательств над ребёнком в Мичуринске

Глава Следственного Комитета РФ дал указание о возбуждении уголовного производства в связи с информацией о насильственных действиях против несовершеннолетних в Тамбовской области.

Глава Следственного Комитета РФ дал указание о возбуждении уголовного производства в связи с информацией о насильственных действиях против несовершеннолетних в Тамбовской области. В онлайн-среде распространились сведения о том, что в Мичуринске группа юных лиц применила физическое воздействие к двум другим несовершеннолетним. Инцидент был зафиксирован на видео.

В связи с этим, следственные органы СК РФ по Тамбовской области начали доследственную проверку.

Руководитель СК России поручил исполняющему обязанности главы следственного управления по Тамбовской области, Чапанову А. Н., инициировать уголовное дело и предоставить отчет о продвижении в расследовании.