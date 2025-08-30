Ричмонд
Залежи кремированных человеческих останков нашли неподалеку от населенного пункта

Груды человеческих останков обнаружили на окраине столицы мировых развлечений.

Груды человеческих останков обнаружили на окраине столицы мировых развлечений. Об этом местному телеканалу 8 News Now сообщил анонимный источник. Очевидцы говорят о множестве измельченных костей, пепла и обгоревшей плоти.

«Федеральные чиновники расследуют факт обнаружения более 100 груд кремированных человеческих останков, оставленных возле грунтовой дороги», — сказано в сюжете.

Известно, что в Неваде не существует запрета на развеивание пепла умерших на общественных территориях. Однако действуют ограничения на коммерческое распространение останков, говорится в публикации. Бюро по управлению земельными ресурсами инициировало расследование происхождения найденных человеческих останков.

