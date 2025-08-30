Залежи кремированных человеческих останков нашли неподалеку от населенного пункта

Известно, что в Неваде не существует запрета на развеивание пепла умерших на общественных территориях. Однако действуют ограничения на коммерческое распространение останков, говорится в публикации. Бюро по управлению земельными ресурсами инициировало расследование происхождения найденных человеческих останков.