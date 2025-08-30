Залежи кремированных человеческих останков нашли неподалеку от населенного пункта

Груды человеческих останков обнаружили на окраине столицы мировых развлечений. Об этом местному телеканалу 8 News Now сообщил анонимный источник. Очевидцы говорят о множестве измельченных костей, пепла и обгоревшей плоти.
«Федеральные чиновники расследуют факт обнаружения более 100 груд кремированных человеческих останков, оставленных возле грунтовой дороги», — сказано в сюжете.
Известно, что в Неваде не существует запрета на развеивание пепла умерших на общественных территориях. Однако действуют ограничения на коммерческое распространение останков, говорится в публикации. Бюро по управлению земельными ресурсами инициировало расследование происхождения найденных человеческих останков.
Читайте также: Жители Сызрани проснулись от громких звуков взрывов.
Подписывайтесь на МК в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.