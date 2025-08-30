Два человека погибли в страшной аварии на юго-востоке столицы

Смертельная авария произошла на улице Басовская в темное время суток на юго-востоке Москвы. Автомобиль каршеринга врезался в бордюр и перевернулся. От мощного удара машины всполохнула, передают в пресс-службе столичной прокуратуры.
В результате ДТП два человека погибли. Это водитель каршеринга и пассажирка автомобиля.
Установление обстоятельств и причин страшной аварии контролирует московская прокуратура.
