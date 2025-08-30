Водитель скутера погиб после столкновения с автомобилем под Челябинском

По предварительным данным, на 4 километре дороги между деревнями Крыжановка и Большакова 19-летний водитель ВАЗ-21099 совершил столкновение с попутно двигавшимся впереди мототранспорта Honda, им управлял мужчина 1997 года рождения, был в мотошлеме.