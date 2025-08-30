Водитель Mercedes погиб, врезавшись в автомобиль дорожной службы под Минском. Подробности обнародовали в пресс-службе УВД Минского облисполкома.
Согласно предварительным данным, 29 августа примерно в 12.55 на 15 километре автодороги Р-28 «Минск-Молодечно-Нарочь», в сторону города Молодечно, на автомобиле Mercedes ехал 48-летний житель Минска. Двигаясь по крайней левой полосе, он врезался в автомобиль прикрытия дорожной службы МАЗ.
«В результате ДТП водитель автомобиля Mercedes скончался в больнице», — сообщили в ведомстве.
