Водитель Mercedes погиб, врезавшись в автомобиль дорожной службы под Минском

Смертельное ДТП с Mercedes и автомобилем дорожной службы случилось в Минском районе.

Источник: Комсомольская правда

Водитель Mercedes погиб, врезавшись в автомобиль дорожной службы под Минском. Подробности обнародовали в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Согласно предварительным данным, 29 августа примерно в 12.55 на 15 километре автодороги Р-28 «Минск-Молодечно-Нарочь», в сторону города Молодечно, на автомобиле Mercedes ехал 48-летний житель Минска. Двигаясь по крайней левой полосе, он врезался в автомобиль прикрытия дорожной службы МАЗ.

«В результате ДТП водитель автомобиля Mercedes скончался в больнице», — сообщили в ведомстве.

Ранее мы писали, что пять авто повреждено из-за оборванных троллейбусных проводов в Бресте.

Кстати, мы узнали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над Лейлой Фернандес из Канады на US Open-2025: «Настроена проявлять боевой дух».

Вместе с тем в Беларуси санэпидслужба выявила арбузы с нитратами из Ростовской области.