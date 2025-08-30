Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Уфы задержали два рейса

В Башкирии задержали автобусные и авиарейсы.

Источник: Комсомольская правда

В международном аэропорту Уфы произошла задержка двух авиарейсов по техническим причинам. Согласно информации Министерства транспорта Башкирии, инцидентов, связанных с безопасностью на территории воздушной гавани, не зафиксировано.

Параллельно в столице республики было приостановлено движение пяти автобусных рейсов, планировавших отправиться с Южного автовокзала. В ведомстве пояснили, что задержки связаны с проведением плановых проверок транспортных средств и соблюдением необходимых мер безопасности.

Также в министерстве предоставили статистику дорожно-транспортных происшествий за последние сутки. На территории региона произошло шесть аварий, две из которых случились в Уфе. В результате инцидентов пострадало семь человек, летальных случаев не зарегистрировано.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.