В аэропорту Уфы задержали два рейса

В международном аэропорту Уфы произошла задержка двух авиарейсов по техническим причинам. Согласно информации Министерства транспорта Башкирии, инцидентов, связанных с безопасностью на территории воздушной гавани, не зафиксировано.
Параллельно в столице республики было приостановлено движение пяти автобусных рейсов, планировавших отправиться с Южного автовокзала. В ведомстве пояснили, что задержки связаны с проведением плановых проверок транспортных средств и соблюдением необходимых мер безопасности.
Также в министерстве предоставили статистику дорожно-транспортных происшествий за последние сутки. На территории региона произошло шесть аварий, две из которых случились в Уфе. В результате инцидентов пострадало семь человек, летальных случаев не зарегистрировано.
