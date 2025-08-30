На краснодарском НПЗ потушили пожар, возникший из-за падения БПЛА

«Пожар на Краснодарском НПЗ ликвидировали. На нефтеперерабатывающем заводе продолжают работы по ликвидации последствий», — говорится в сообщении.
В городе зафиксировано повреждение более двадцати оконных рам, незначительно пострадал фасад ТРЦ «Сити-центр», добавили в оперштабе. Обследование близлежащих к НПЗ домов продолжается.
По информации Центра озеленения и экологии, после пожара на НПЗ загрязнения окружающей среды нет, заключили в краевом оперативном штабе.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше