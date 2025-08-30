Ричмонд
На краснодарском НПЗ потушили пожар, возникший из-за падения БПЛА

КРАСНОДАР, 30 авг — РИА Новости. Пожар на Краснодарском НПЗ, загоревшемся в результате падения обломков БПЛА после атаки на город, ликвидирован, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: © РИА Новости

«Пожар на Краснодарском НПЗ ликвидировали. На нефтеперерабатывающем заводе продолжают работы по ликвидации последствий», — говорится в сообщении.

В городе зафиксировано повреждение более двадцати оконных рам, незначительно пострадал фасад ТРЦ «Сити-центр», добавили в оперштабе. Обследование близлежащих к НПЗ домов продолжается.

По информации Центра озеленения и экологии, после пожара на НПЗ загрязнения окружающей среды нет, заключили в краевом оперативном штабе.

