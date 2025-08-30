Взрыв трансформаторной подстанции во Владивостоке попал на видеокадры

В результате аварии на электросетях сегодня, в субботу, 30 августа, во второй половине дня было отключено электричество почти в 80 жилых домов района. Авария была на сетях ДРСК. Специалисты компании приступили к ремонтным работам для восстановления электроснабжения. Кроме того, из-за остановки насосов возникла проблема с подачей холодной воды — в восьми домах она временно отсутствует.