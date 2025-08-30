Взрыв трансформаторной подстанции во Владивостоке попал на видеокадры

Видео с кадрами взрыва трансформаторной подстанции в районе Чуркин Владивостока появилось в Интернете. На записи, случайно снятой видеорегистратором автомобиля, видно, как сначала из строения электроподстанции выходит белый дым, а чуть позже слышен звук взрыва и вырываются языки пламени. Через пару секунд происходит второй, ещё более мощный, взрыв.
В результате аварии на электросетях сегодня, в субботу, 30 августа, во второй половине дня было отключено электричество почти в 80 жилых домов района. Авария была на сетях ДРСК. Специалисты компании приступили к ремонтным работам для восстановления электроснабжения. Кроме того, из-за остановки насосов возникла проблема с подачей холодной воды — в восьми домах она временно отсутствует.
По информации сервиса «Отключения воды и света», отключение электроэнергии затронуло следующие улицы Чуркина: Березовая, Брянская, Гульбиновича, Елочная, Запорожская, Калинина, Кизлярская, Краева, Липовая, Надибаидзе, Очаковская, Пихтовая, Полтавская, Фастовская, Харьковская, Херсонская, Черемуховая и Ясеневая. Вода перестала подаваться в здания на Брянской, Надибаидзе, Очаковской, Пихтовой и Фастовской улицах.
Авария вызвала серьезные неудобства для жителей района — отсутствие электричества и перебои с водоснабжением явно омрачили субботний отдых. Ремонтные работы продолжаются, энергетики прилагают усилия для скорейшего восстановления подачи электричества.