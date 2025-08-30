Ричмонд
Председатель СКР Бастрыкин запросил дело пермяка, который избил клюшкой и намеренно переехал соседа

Бытовой сюжет из Прикамья стал темой эфира одного из федеральных каналов.

Бытовой сюжет из Прикамья стал темой эфира одного из федеральных каналов. Вся страна получила возможность увидеть, чем закончилась ссора соседей в частном секторе Кировского района Перми, о которой мы писали (https://perm.mk.ru/social/2025/08/28/zhitel-permi-zaderzhan-po-podozreniyu-v-pokushenii-na-ubiystvo.html).

Напомним, в ходе конфликта один из соседей сел в машину, намеренно сбил оппонента, а затем начал наносить ему удары клюшкой для гольфа. Убийство предотвратили соседи, сбежавшиеся на крики.

По версии соцсетей, причиной конфликта стали непрошенные советы потерпевшего по землеустройству. Как сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу. Теперь за ходом расследования будут наблюдать в центральном аппарате ведомства.