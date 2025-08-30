Председатель СКР Бастрыкин запросил дело пермяка, который избил клюшкой и намеренно переехал соседа

Бытовой сюжет из Прикамья стал темой эфира одного из федеральных каналов. Вся страна получила возможность увидеть, чем закончилась ссора соседей в частном секторе Кировского района Перми, о которой мы писали (https://perm.mk.ru/social/2025/08/28/zhitel-permi-zaderzhan-po-podozreniyu-v-pokushenii-na-ubiystvo.html).
Напомним, в ходе конфликта один из соседей сел в машину, намеренно сбил оппонента, а затем начал наносить ему удары клюшкой для гольфа. Убийство предотвратили соседи, сбежавшиеся на крики.
По версии соцсетей, причиной конфликта стали непрошенные советы потерпевшего по землеустройству. Как сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу. Теперь за ходом расследования будут наблюдать в центральном аппарате ведомства.