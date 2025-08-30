Ричмонд
Новое пространство для стильных фото появилось в Уфе

Перед бывшим кинотеатром «Искра» в Уфе установили арт-инсталляции.

Источник: Комсомольская правда

На площади у фонтана «Мальчик с кураем», расположенной на территории бывшего кинокомплекса «Искра» в Уфе, появились новые художественные инсталляции. Об этом рассказал глава Октябрьского района города Антон Тарасов.

По его словам, новые арт-объекты органично дополнили существующий архитектурный ансамбль этой городской зоны. Тарасов отметил, что продолжающееся развитие городской среды создает дополнительные возможности для прогулок и фото. Жителей и гостей города пригласили лично ознакомиться с новыми элементами благоустройства.

— Отличный повод для прогулки и классных кадров для соцсетей. Обязательно приходите посмотреть, — написал Тарасов.

