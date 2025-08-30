Омичка «проинвестировала» мошенников почти на 5 миллионов рублей

36-летняя жительница Кировского округа решила сыграть на бирже и в итоге потеряла вложенные в «акции» 4 миллиона 900 тысяч рублей. О факте значительного по сумме мошенничества сообщила пресс-служба УМВД России по городу Омску.
Омичка нашла в интернете заманчивое предложение инвестиций денег с последующим получением огромных процентов. Позарившаяся на легкие деньги, женщина оставила заявку, после чего ей перезвонила девушка, объяснившая метод работы «биржи» — торговля «акциями» на специальной интернет-платформе. Собеседница гарантировала стабильный высокий доход в обмен на оплату услуг брокера — 20% от полученного ежемесячного дохода.
После того, как омичка согласилась попробовать поиграть на бирже, в ее жизни на короткое время появился телефонный «брокер», который показывая якобы постоянно растущие доходы, сумел, играя на алчности омички, уговорить ее постоянно вкладывать в «проект» деньги. Женщина соглашалась, оформляла кредиты и даже заложила свой автомобиль за миллион рублей. Когда менеджер предложил по-настоящему крупную сделку, она взяла деньги из сейфа супруга в количестве 3 миллиона 200 тысяч рублей, и вложила их в «проект».
А после наступил горький момент — в один из дней женщина обнаружила, что ее аккаунт заблокирован, а ее личный «брокер» запросил 44 500 долларов для его восстановления. Только тут до омички дошло, что она стала жертвой мошенников. Заявление в полицию написано, но это вряд ли поможет вернуть огромную сумму и доверие собственного мужа.