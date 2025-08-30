Омичка «проинвестировала» мошенников почти на 5 миллионов рублей

После того, как омичка согласилась попробовать поиграть на бирже, в ее жизни на короткое время появился телефонный «брокер», который показывая якобы постоянно растущие доходы, сумел, играя на алчности омички, уговорить ее постоянно вкладывать в «проект» деньги. Женщина соглашалась, оформляла кредиты и даже заложила свой автомобиль за миллион рублей. Когда менеджер предложил по-настоящему крупную сделку, она взяла деньги из сейфа супруга в количестве 3 миллиона 200 тысяч рублей, и вложила их в «проект».