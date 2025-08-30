В пожаре в многоэтажке Уфы пострадали два ребенка с родителями

В Уфе две девочки и их родители оказались в больнице. Семья попала в медучреждение после ночного пожара, подробности которого сообщили в МЧС по Башкирии.
Огонь вспыхнул в ночь на 30 августа в многоквартирном доме по улице Минигали Губайдуллина: там загорелись тостер и электрочайник.
До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек, включая пятерых детей. Две девочки семи и 10 лет вместе с родителями были доставлены в городскую клиническую больницу № 22 для медицинского осмотра. После оказанной помощи всех членов семьи выписали домой.
— Очаг возгорания был локализован и ликвидирован силами очевидцев до прибытия пожарных расчетов. В настоящее время дознаватель МЧС России устанавливает точные причины и обстоятельства произошедшего пожара, — добавили в ведомстве.
