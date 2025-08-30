Ричмонд
В Воронежской области сгорел жилой дом

В поселке Перво-Эртиль Эртильского района пожар уничтожил дом.

В поселке Перво-Эртиль Эртильского района случился пожар. В четверг, 28 августа, в 17.50 загорелся жилой дом.

На место пожара выезжали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Они потушили огонь в 18.15. К тому времени дом 12×6м сгорел полностью.

К счастью, на пожаре никто не пострадал.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 29 августа в поселке городского типа Анна случился пожар в многоквартирном жилом доме на улице Северной. Сотрудники МЧС эвакуировали 23 человека. На этом пожаре также никто не пострадал.