В Воронежской области сгорел жилой дом

В поселке Перво-Эртиль Эртильского района случился пожар. В четверг, 28 августа, в 17.50 загорелся жилой дом.
На место пожара выезжали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Они потушили огонь в 18.15. К тому времени дом 12×6м сгорел полностью.
К счастью, на пожаре никто не пострадал.
Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 29 августа в поселке городского типа Анна случился пожар в многоквартирном жилом доме на улице Северной. Сотрудники МЧС эвакуировали 23 человека. На этом пожаре также никто не пострадал.