Уфимский аэропорт временно ограничил полеты

В аэропорту «Уфа» временно ограничили полеты.

Источник: Комсомольская правда

В международном аэропорту Уфы введены временные ограничения на прием и отправление самолетов. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, эти меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

По информации представителей аэропорта, регулярные и чартерные рейсы будут выполняться после отмены действующих ограничений.

Пассажирам, чьи вылеты пришлись на период действия ограничительных мер, рекомендовано обращаться в свои авиакомпании для уточнения актуального расписания и возможности перерегистрации.

