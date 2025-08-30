Уфимский аэропорт временно ограничил полеты

В международном аэропорту Уфы введены временные ограничения на прием и отправление самолетов. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, эти меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.
По информации представителей аэропорта, регулярные и чартерные рейсы будут выполняться после отмены действующих ограничений.
Пассажирам, чьи вылеты пришлись на период действия ограничительных мер, рекомендовано обращаться в свои авиакомпании для уточнения актуального расписания и возможности перерегистрации.
