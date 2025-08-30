В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана» — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.