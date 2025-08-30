Ричмонд
Во Львове застрелили экс-секретаря СНБО Украины Парубия

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Экс-главу СНБО и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия застрелил курьер службы доставки, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Источник: © РИА Новости

Украинская полиция около полудня в субботу сообщили об убийстве известного общественно-политического деятеля в результате перестрелки во Львове, не указывая его имени.

«Во Львове убили общественно-политического деятеля, сообщила нацполиция. Речь идет об Андрее Парубие», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».

В апреле представитель одесского подпольного движения Stop Grave рассказал РИА Новости, что расследованию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе препятствовала специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием «Второе мая», созданная по поручительству Андрея Парубия, на тот момент занимавшего пост главы СНБО.

В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана» — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.