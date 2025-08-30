Ричмонд
В аэропорту Уфы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В уфимском аэропорту отменили ограничения на прием и выпуск самолетов.

Источник: Комсомольская правда

В уфимском аэропорту сняты все ранее введенные ограничения на выполнение полетов. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, с 14:40 воздушный узел возобновил работу в стандартном режиме и готов принимать все запланированные рейсы.

Пассажирам рекомендовано уточнять актуальное расписание вылетов и прилетов у своих авиаперевозчиков, поскольку возможны некоторые изменения в графике движения воздушных судов.

В сообщении подчеркивается, что все службы аэропорта функционируют в обычном режиме.

