В аэропорту Уфы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В уфимском аэропорту сняты все ранее введенные ограничения на выполнение полетов. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, с 14:40 воздушный узел возобновил работу в стандартном режиме и готов принимать все запланированные рейсы.
Пассажирам рекомендовано уточнять актуальное расписание вылетов и прилетов у своих авиаперевозчиков, поскольку возможны некоторые изменения в графике движения воздушных судов.
В сообщении подчеркивается, что все службы аэропорта функционируют в обычном режиме.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.