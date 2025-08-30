Пожарные спасли из огня 6 человек на горящем рынке в Волгограде

В Волгограде к полудню пожарным удалось остановить распространение огня на рынке «Национальный» на севере Волгограда. Пожар локализовали на площади 3200 квадратных метров. Павильоны все еще горят, но со всех сторон это под контролем пожарных, которым теперь предстоит пролить все горящие строения до полной ликвидации дыма. Из огня спасли 6 человек, сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области.