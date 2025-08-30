В Тольятти мужчина въехал в опору линии электропередач

29 августа в 11:35 36-летний водитель Subaru Impreza, двигаясь по 5,9 км Обводного шоссе со стороны ул. Васильевской, въехал в опору линии электропередач. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
«В пути следования водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустил наезд на опору ЛЭП, расположенную справа, после чего госпитализирован с места ДТП», — говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП уточняются сотрудниками полиции.
Также 29 августа в Кинеле 67-летний водитель ZOTYE T600 столкнулся с мотоциклом. Водителю и пассажиру мотоцикла рекомендовано амбулаторное лечение.