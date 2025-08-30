На Башкирию обрушатся сильный ветер и дожди

В ближайшие сутки на территории Башкирии ожидается значительное ухудшение погодных условий. В ночные часы прогнозируются кратковременные дожди, которые на севере региона могут перейти в ливни. В дневное время ожидаются местами небольшие дожди, а в северных районах — умеренные, с возможностью возникновения гроз.