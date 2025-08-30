На Башкирию обрушатся сильный ветер и дожди

В ближайшие сутки на территории Башкирии ожидается значительное ухудшение погодных условий. В ночные часы прогнозируются кратковременные дожди, которые на севере региона могут перейти в ливни. В дневное время ожидаются местами небольшие дожди, а в северных районах — умеренные, с возможностью возникновения гроз.
Скорость ветра составит 5−10 метров в секунду, с порывами до 15−20 метров в секунду. Направление ветра будет меняться с юго-западного и западного на северо-западное в течение дня.
Температурный режим ночью ожидается в пределах от +9 до +14 градусов, при этом в восточных районах возможно похолодание до +4 градусов. Дневные температуры составят от +22 до +27 градусов, а в северных районах — до +17 градусов.
В МЧС по Башкирии предупреждают о возможном ухудшении видимости на автомобильных дорогах до 1−2 километров из-за дождей.
