Омские прокуроры дали сравнительную статистику телефонного мошенничества

Сравнение с прошлогодним результатом по показателям количества обманутых и сумме причиненного ущерба, дали в омской прокуратуре. Информация опубликована сегодня, 30 августа, в телеграм-канале «Прокуратура Омской области».
«В текущем году правоохранительные органы зарегистрировали 3 545 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. В прошлом году было зарегистрировано 3 934 хищений. Установленный по уголовным делам ущерб превысил в текущем году 1,14 миллиарда рублей. В прошлом году на означенный период о составлял 1,07 миллиардов рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Омские прокуроры еще раз обращаются к омичам с разъяснением по поводу наиболее частых форм обмана и предупреждают: сотрудники банков, ФНС России и правоохранительных органов не звонят и не пишут сообщения в мессенджерах; никто не переведет денежные средства с Ваших счетов без согласия; «безопасного счета» не существует, его придумали мошенники для Вашего обмана; если Вам звонят и предлагают перевести сбережения на «безопасный счет» — прервите разговор или прекратите переписку и проинформируйте о случившемся правоохранительные органы.