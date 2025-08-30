Омские прокуроры дали сравнительную статистику телефонного мошенничества

Омские прокуроры еще раз обращаются к омичам с разъяснением по поводу наиболее частых форм обмана и предупреждают: сотрудники банков, ФНС России и правоохранительных органов не звонят и не пишут сообщения в мессенджерах; никто не переведет денежные средства с Ваших счетов без согласия; «безопасного счета» не существует, его придумали мошенники для Вашего обмана; если Вам звонят и предлагают перевести сбережения на «безопасный счет» — прервите разговор или прекратите переписку и проинформируйте о случившемся правоохранительные органы.