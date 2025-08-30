Ричмонд
«Дюймовочка» в платье пропала на Кубани: делом заинтересовался Бастрыкин

По одной из версий, женщину мог похитить высокий мужчина.

Источник: Татьяна Магомедова. Фото: личный архив семьи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о таинственном исчезновении миниатюрной женщины, проживающей в Краснодарском крае. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

В связи с исчезновением 36-летней жительницы Усть-Лабинского района Татьяны Магомедовой, которую из-за небольшого роста называют «Дюймовочкой», возбуждено уголовное дело.

По имеющимся данным, женщина уехала из дома на автомобиле «Мазда-3» серого цвета 21 августа, и с тех пор её местонахождение неизвестно. Есть подозрения, что к её исчезновению может быть причастен знакомый.

Правоохранительные органы Усть-Лабинского района активно работают над установлением местонахождения 51-летнего мужчины, который фигурирует в рамках расследования.

Следственные органы СК по Краснодарскому краю проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Руководителю следственного управления по региону Андрею Маслову поручено подготовить отчет о ходе расследования для Александра Бастрыкина.

Напомним, Татьяна отправилась на рынок за мясом 21 августа и не вернулась домой. Дома её ждут родители и 15-летняя дочь.