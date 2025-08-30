Опубликованы фото с места страшного пожара на рынке в Волгограде

Утром 30 августа стало известно о возгорании торговых павильонов в Тракторозаводском районе по адресу ул. Михайлова, 3. В начале пламя охватило 100 кв. м, позже огонь распространился на площади 3000 «квадратов», сообщили в региональном ГУ МЧС.
В прокуратуре Волгоградской области началась проверка по факту ЧП.
По информации МЧС России, пожарные спасли из огня шестерых, а всего с территории рынка эвакуировали 600 человек. Пламя локализовано на 3200 кв. метрах.
В районе ул. Михайлова пос. Нижнего Тракторного фиксируются перебои со связью. Причиной этого волгоградцы называют пожар.
Из-за ЧП на время изменили маршруты троллейбусов № 8а и № 10а. Они разворачивались на ул. Титова, не доезжая до Тракторозаводского района. Теперь троллейбусы, а также автобусы № 21 и № 99 вновь работают в прежнем режиме.
Однако движение транспорта по ул. Михайлова по-прежнему перекрыто.
Тушение огня продолжается.