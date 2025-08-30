Опубликованы фото с места страшного пожара на рынке в Волгограде

Из-за ЧП на время изменили маршруты троллейбусов № 8а и № 10а. Они разворачивались на ул. Титова, не доезжая до Тракторозаводского района. Теперь троллейбусы, а также автобусы № 21 и № 99 вновь работают в прежнем режиме.