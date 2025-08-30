Здание сельской администрации сгорело в Челябинской области

Все произошло ночью 30 августа в Кусинском районе.
«В 03.44 (время местное) поступило сообщение о загорании здания администрации в селе Петропавловка. Пожар был ликвидирован в 06.58», — говорится в оперативной информации регионального Главка МЧС.
В пресс-центре дополнительно сообщили, что на площади 60 квадратных метров горело деревянное здание. «Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается», — уточнили в ведомстве.
На месте работали силы и средства МЧС и Противопожарной службы региона, добровольная пожарная охрана — всего задействовали 4 единицы техники и 13 специалистов, по данным Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области.