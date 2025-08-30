Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Здание сельской администрации сгорело в Челябинской области

Здание сельской администрации сгорело в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло ночью 30 августа в Кусинском районе.

«В 03.44 (время местное) поступило сообщение о загорании здания администрации в селе Петропавловка. Пожар был ликвидирован в 06.58», — говорится в оперативной информации регионального Главка МЧС.

В пресс-центре дополнительно сообщили, что на площади 60 квадратных метров горело деревянное здание. «Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается», — уточнили в ведомстве.

На месте работали силы и средства МЧС и Противопожарной службы региона, добровольная пожарная охрана — всего задействовали 4 единицы техники и 13 специалистов, по данным Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области.