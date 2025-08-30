Жительница Самары отдала мошенникам 3 млн рублей

Как сообщает ведомство, в полицию обратилась жительница Самары 1960 года рождения, сообщившая полицейским, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о том, что неизвестные пытаются похитить деньги с ее кредитной карты. Для предотвращения хищения средств звонивший принялся убеждать женщину снять деньги с банковской карты и перевести на «специальные счета», который на самом деле являлся счетом мошенников. Через некоторое время женщине позвонила псевдосотрудница службы безопасности банка, убедившая пострадавшую, что «для сохранности денег необходимо обналичить все денежные средства и перевести их на указанные счета». Пенсионерка выполнила все указания и перевела мошенникам 3 млн руб., после чего мошенники перестали выходить на связь.