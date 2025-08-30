Ричмонд
Пытавшийся разжечь костер житель Башкирии попал с ожогами в реанимацию

В селе Ахмерово Ишимбайского района мужчина получил ожоги при разведении костра.

Источник: Комсомольская правда

В Ишимбайском районе Башкирии произошел несчастный случай с 79-летним местным жителем. Пенсионер получил серьезные ожоги во время разведения костра для уничтожения бытовых отходов.

Как сообщили в республиканском управлении МЧС, пострадавший самостоятельно обратился в приемное отделение больницы города Стерлитамака. Медики диагностировали у него термические ожоги лица, туловища и верхних конечностей, занимающие около 29% тела.

Сейчас мужчина находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

— Пациент стабилен, — добавили в МЧС.

