Пытавшийся разжечь костер житель Башкирии попал с ожогами в реанимацию

В Ишимбайском районе Башкирии произошел несчастный случай с 79-летним местным жителем. Пенсионер получил серьезные ожоги во время разведения костра для уничтожения бытовых отходов.
Как сообщили в республиканском управлении МЧС, пострадавший самостоятельно обратился в приемное отделение больницы города Стерлитамака. Медики диагностировали у него термические ожоги лица, туловища и верхних конечностей, занимающие около 29% тела.
Сейчас мужчина находится в реанимации в состоянии средней тяжести.
— Пациент стабилен, — добавили в МЧС.
