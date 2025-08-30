Ричмонд
В МЧС рассказали о подробностях крупного пожара на рынке в Волгограде

По словам спасателей, на месте ЧП организована бесперебойная подача огнетушащих веществ.

В субботу, 30 августа, около 9.30 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Волгоградской области поступила информация о пожаре в Тракторозаводском районе Волгограда.

По прибытии подразделений было установлено, что горят торговые павильоны и расположенная в них продукция. С рынка было эвакуировано около 600 человек, еще 6 — спасли из огня.

«Тушение осложнялось плотной застройкой и высокой пожарной нагрузкой», — подчеркнули в ведомстве.

На месте пожара работает штаб пожаротушения, организована бесперебойная подача огнетушащих веществ. В ликвидации огня участвуют около 100 человек личного состава и 40 единиц техники.

Пожар локализовали в 11.47 на площади 3200 кв. метров. Из-за чего возникло возгорание, выяснят сотрудники испытательной пожарной лаборатории.