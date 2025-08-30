В Башкирии с приходом осени растет заболеваемость «мышиной лихорадкой»

Минздрав Башкирии предупреждает жителей республики о повышении риска заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, которая в народе известна как «мышиная лихорадка». Это опасное инфекционное заболевание передается через грызунов, преимущественно рыжих полевок и лесных мышей.
Заражение чаще всего происходит при вдыхании пыли, содержащей частички выделений инфицированных грызунов во время уборки помещений или отдыхе на природе. Также существует риск передачи вируса через пищевые продукты, загрязненные испражнениями больных животных.
Специалисты рекомендуют соблюдать профилактические меры: тщательно мыть руки после посещения улицы, использовать защитные перчатки и респираторы при работе в пыльных помещениях, регулярно проводить влажную уборку и хранить продукты в местах, недоступных для грызунов.
При появлении первых симптомов заболевания необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, избегая попыток самолечения.
