На Украине назвали возможную причину убийства Парубия

«В целом он (Парубий — прим. ред.) был не очень заметен в последние три года и не вел активной политической деятельности. Поэтому основная версия, которая сейчас рассматривается в политических кругах, это месть за его прошлые действия — за Майдан и за 2 мая в Одессе», — говорится в статье.