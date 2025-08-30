Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине назвали возможную причину убийства Парубия

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Бывшего главу СНБО Украины и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия могли убить из мести, сообщило издание «Страна.ua».

Источник: © РИА Новости

«В целом он (Парубий — прим. ред.) был не очень заметен в последние три года и не вел активной политической деятельности. Поэтому основная версия, которая сейчас рассматривается в политических кругах, это месть за его прошлые действия — за Майдан и за 2 мая в Одессе», — говорится в статье.

Об убийстве Парубия стало известно ранее днем. Его тело нашли во Львове. По информации «Страны.ua», его застрелил курьер службы доставки.

Чем известен Парубий

· С ноября 2013-го по февраль 2014-го координировал Евромайдан. Выступал фактическим комендантом его палаточного лагеря и главой отрядов «Самообороны Майдана».

· Экс-начальник СБУ Александр Якименко заявлял, что по полиции и митингующим стреляли из здания филармонии, за которое отвечал Парубий.

· В феврале 2014-го был назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, был одним из инициаторов создания Нацгвардии, в состав которой вошли отряды «Правого сектора»*.

· В марте 2014 года предлагал ввести визы для граждан России, а затем — ставить штамп в паспортах о выезде из страны.

· Парубия обвиняли в причастности к организации пожара в одесском Доме профсоюзов. Жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали.

· Созданная по его поручительству группа ангажированных журналистов под неофициальным названием «Второе мая» препятствовала расследованию, сообщали РИА Новости в подпольном движении Stop Grave.

· Был спикером Верховной рады в 2016—2019 годах, депутатом нескольких созывов и сторонником украинских националистов.

· В декабре 2018-го участвовал в Объединительном соборе, создавшем раскольническую Православную церковь Украины.

· В этом же году оскандалился во время выступления на украинском телевидении, назвав Гитлера «самым большим демократом».

· На Парубия уже совершали покушение в 2014 году. Тогда неизвестный кинул гранату в его сторону в центре Киева.

* Запрещенная в России террористическая организация.