Жители Башкирии не будут работать 31 декабря 2025 года

Последний день 2025 года будет официальным нерабочим днем для всех жителей страны. Это решение связано с переносом выходного дня с 5 января, который совпал с праздничными нерабочими днями.
Как пояснил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, подобное распределение выходных дней позволит сформировать непрерывный период новогодних праздников продолжительностью двенадцать дней — с 1 по 11 января 2026 года включительно. Такая продолжительность отдыха обусловлена совпадением официальных праздничных дней с календарными выходными.
Согласно действующему трудовому законодательству, период с 1 по 8 января уже является нерабочим, а 10 и 11 января традиционно приходятся на субботу и воскресенье. Принятое решение о включении 9 января в число выходных дней создает максимально комфортные условия для продолжительного отдыха россиян в праздничный период.
Ранее также сообщалось о предстоящем сокращении рабочей недели в начале ноября 2025 года в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Жители же Башкирии отдохнут дополнительный день еще и в октябре, 13-го числа, в честь Дня Республики.
