Жители Башкирии не будут работать 31 декабря 2025 года

Ранее также сообщалось о предстоящем сокращении рабочей недели в начале ноября 2025 года в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Жители же Башкирии отдохнут дополнительный день еще и в октябре, 13-го числа, в честь Дня Республики.