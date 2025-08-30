Ричмонд
Жители Башкирии не будут работать 31 декабря 2025 года

В Башкирии 31 декабря будет выходным днем.

Источник: Комсомольская правда

Последний день 2025 года будет официальным нерабочим днем для всех жителей страны. Это решение связано с переносом выходного дня с 5 января, который совпал с праздничными нерабочими днями.

Как пояснил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, подобное распределение выходных дней позволит сформировать непрерывный период новогодних праздников продолжительностью двенадцать дней — с 1 по 11 января 2026 года включительно. Такая продолжительность отдыха обусловлена совпадением официальных праздничных дней с календарными выходными.

Согласно действующему трудовому законодательству, период с 1 по 8 января уже является нерабочим, а 10 и 11 января традиционно приходятся на субботу и воскресенье. Принятое решение о включении 9 января в число выходных дней создает максимально комфортные условия для продолжительного отдыха россиян в праздничный период.

Ранее также сообщалось о предстоящем сокращении рабочей недели в начале ноября 2025 года в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Жители же Башкирии отдохнут дополнительный день еще и в октябре, 13-го числа, в честь Дня Республики.

