В Новосибирске полиция задержала 56 подростков

Ночью на 30 августа в центре Новосибирска прошёл масштабный полицейский рейд. За одну ночь в отделы доставили 56 несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Большинство подростков находились в общественных местах без сопровождения взрослых после разрешённого времени. Также полицейские выявили магазин, где продавали алкоголь детям.

В ходе операции составили более 80 административных протоколов, изъяли пять газовых пистолетов. Трёх взрослых в состоянии опьянения отправили в центры временного пребывания.

Ранее мы сообщали, что под Новосибирском изъяли свыше 260 тысяч литров поддельного алкоголя.