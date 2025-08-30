В Новосибирске полиция задержала 56 подростков

Также полицейские выявили магазин, где продавали алкоголь детям.
Ночью на 30 августа в центре Новосибирска прошёл масштабный полицейский рейд. За одну ночь в отделы доставили 56 несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Большинство подростков находились в общественных местах без сопровождения взрослых после разрешённого времени. Также полицейские выявили магазин, где продавали алкоголь детям.
В ходе операции составили более 80 административных протоколов, изъяли пять газовых пистолетов. Трёх взрослых в состоянии опьянения отправили в центры временного пребывания.
