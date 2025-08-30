Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СКР поручил разобраться с исчезновением девочки под Новосибирском

Отмечается, что девочка уже не в первый раз уходит из интерната — за два года были подобные случаи.

Отмечается, что девочка уже не в первый раз уходит из интерната — за два года были подобные случаи.

15-летняя девочка пропала из детского лагеря в Бердске 26 августа после конфликта с вожатым. Она ушла с территории, расположенной в лесу. В СМИ появилась информация о её пропаже, но позже стало известно — местонахождение подростка установлено.

По факту заведено уголовное дело. Отмечается, что девочка уже не в первый раз уходит из интерната — за два года были подобные случаи.

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования. Указание отдано руководству СУ СК по Новосибирской области, исполнение взято на контроль в Москве.