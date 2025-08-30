СКР поручил разобраться с исчезновением девочки под Новосибирском

Отмечается, что девочка уже не в первый раз уходит из интерната — за два года были подобные случаи.
15-летняя девочка пропала из детского лагеря в Бердске 26 августа после конфликта с вожатым. Она ушла с территории, расположенной в лесу. В СМИ появилась информация о её пропаже, но позже стало известно — местонахождение подростка установлено.
По факту заведено уголовное дело. Отмечается, что девочка уже не в первый раз уходит из интерната — за два года были подобные случаи.
Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования. Указание отдано руководству СУ СК по Новосибирской области, исполнение взято на контроль в Москве.