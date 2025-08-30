Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии нашли романтичную картофелину

В Башкирии выросла романтичная картофелина.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Нижнехозятово Чишминского района Башкирии на огороде местной жительницы Лианы Сагитовой вырос картофель необычной формы. Как сообщили в Центре управления республикой, корнеплод приобрел четкую форму сердца, что вызвало особый интерес у сельчан.

Хозяйка необычного овоща отметила, что в этом году урожай картофеля особенно удался, а такая находка стала приятным сюрпризом. По ее словам, этот символ можно считать добрым предзнаменованием и пожеланием любви для всех.

Добавим, что с 6 сентября в Уфе начнут работу традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки, где жители республики смогут приобрести свежие овощи нового урожая.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.