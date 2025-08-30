В Башкирии нашли романтичную картофелину

В деревне Нижнехозятово Чишминского района Башкирии на огороде местной жительницы Лианы Сагитовой вырос картофель необычной формы. Как сообщили в Центре управления республикой, корнеплод приобрел четкую форму сердца, что вызвало особый интерес у сельчан.
Хозяйка необычного овоща отметила, что в этом году урожай картофеля особенно удался, а такая находка стала приятным сюрпризом. По ее словам, этот символ можно считать добрым предзнаменованием и пожеланием любви для всех.
Добавим, что с 6 сентября в Уфе начнут работу традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки, где жители республики смогут приобрести свежие овощи нового урожая.
