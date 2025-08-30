В Башкирии нашли тело пропавшего на озере туриста

Спасательные службы и волонтеры обнаружили тело мужчины из Магнитогорска, который пропал 22 августа во время подводной охоты на озере Чебаркуль в Абзелиловском районе Башкирии. Как сообщил глава республиканского госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, поисковые работы продолжались в течение девяти дней.