В Башкирии нашли тело пропавшего на озере туриста

На девятый день поисков найден подводный охотник пропавший на озере Чебаркуль.

Источник: Комсомольская правда

Спасательные службы и волонтеры обнаружили тело мужчины из Магнитогорска, который пропал 22 августа во время подводной охоты на озере Чебаркуль в Абзелиловском районе Башкирии. Как сообщил глава республиканского госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, поисковые работы продолжались в течение девяти дней.

Известно, что мужчина был в компании друзей, которые сумели выжить и выбраться на берег. Погибший был 1980 года рождения.

В ходе операции применялось современное техническое оснащение, включая подводный беспилотный аппарат для обследования донной территории водоема. Несмотря на предпринятые усилия, спасателям не удалось найти пропавшего живым.