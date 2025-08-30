Ричмонд
Ребенок погиб при падении с 5 этажа в Хотимске

Родители были уверены, что предприняли все меры по обеспечению безопасности несовершеннолетнего, но окно детской оказалось приоткрытым.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 авг — Sputnik. Трехлетний ребенок погиб в результате падения из окна многоэтажного дома в Хотимске, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Трагедия произошла в ночь на 30 августа, когда родители мальчика временно отсутствовали в квартире.

По предварительной информации следствия, родители оставили спящего ребенка одного в квартире, убежденные, что закрыли все окна. Вернувшись через полчаса, они не обнаружили мальчика в его комнате.

В ходе осмотра помещения было установлено, что окно в детской комнате оказалось приоткрытым. Отец ребенка заметил снаружи москитную сетку и выбежал на улицу, где обнаружил сына без признаков жизни.

Несмотря на то, что родители самостоятельно доставили пострадавшего в медицинское учреждение, спасти ребенка не удалось. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Хотимский районный отдел Следственного комитета проводит проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

Следственный комитет призывает взрослых не оставлять маленьких детей без присмотра даже на непродолжительное время.