Ребенок погиб при падении с 5 этажа в Хотимске

МИНСК, 30 авг — Sputnik. Трехлетний ребенок погиб в результате падения из окна многоэтажного дома в Хотимске, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Трагедия произошла в ночь на 30 августа, когда родители мальчика временно отсутствовали в квартире.
По предварительной информации следствия, родители оставили спящего ребенка одного в квартире, убежденные, что закрыли все окна. Вернувшись через полчаса, они не обнаружили мальчика в его комнате.
В ходе осмотра помещения было установлено, что окно в детской комнате оказалось приоткрытым. Отец ребенка заметил снаружи москитную сетку и выбежал на улицу, где обнаружил сына без признаков жизни.
Несмотря на то, что родители самостоятельно доставили пострадавшего в медицинское учреждение, спасти ребенка не удалось. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Хотимский районный отдел Следственного комитета проводит проверку для установления всех обстоятельств случившегося.
Следственный комитет призывает взрослых не оставлять маленьких детей без присмотра даже на непродолжительное время.