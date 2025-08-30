Ричмонд
На трассе в Башкирии в ДТП погиб мужчина, еще двое детей в больнице

На трассе в Башкирии произошла смертельная авария.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Стерлитамак — Оренбург произошла смертельная авария. Подробности трагедии рассказали в ГАИ по Башкирии.

Фото: ГАИ по РБ.

По предварительной информации, вечером на 134-м километре автодороги водитель автомобиля «Хонда Стрим» выехал на полосу встречного движения, где влетел в «Хонду Фит».

В результате аварии водитель автомобиля «Хонда Стрим» скончался на месте от полученных травм. Второй участник дорожного происшествия и трое его пассажиров, включая двух детей в возрасте 17 и 6 лет, в настоящее время проходят медицинское обследование.

Фото: ГАИ по РБ.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.

