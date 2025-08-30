Бастрыкин взял на контроль нарушение прав постоялицы в пансионате Башкирии

Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, в марте пенсионерка упала в своей комнате, однако сотрудники учреждения не оказали необходимую медицинскую помощь и не уведомили родственников о происшествии. Только через месяц при посещении пансионата дочь обнаружила у матери многочисленные травмы, включая ушибы и пролежни, после чего потребовалась госпитализация в больницу.