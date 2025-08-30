Бастрыкин взял на контроль нарушение прав постоялицы в пансионате Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нарушении прав престарелой жительницы благовещенского пансионата. Поводом для вмешательства стало обращение дочери пострадавшей, выразившей несогласие с ходом установления обстоятельств дела.
Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, в марте пенсионерка упала в своей комнате, однако сотрудники учреждения не оказали необходимую медицинскую помощь и не уведомили родственников о происшествии. Только через месяц при посещении пансионата дочь обнаружила у матери многочисленные травмы, включая ушибы и пролежни, после чего потребовалась госпитализация в больницу.
Расследование уголовного дела, несмотря на его значительную продолжительность, до настоящего времени не привело к привлечению виновных лиц к ответственности. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по РБ Владимиру Архангельскому ускорить процесс расследования и представить подробный доклад о результатах.
