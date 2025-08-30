Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 17 тысяч жителей курского приграничья остались без света после атаки ВСУ

В результате обстрела ВСУ приграничного города Рыльск более 17 тысяч жителей остались без электроснабжения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«В результате обстрела города Рыльска нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от подстанции (это порядка 17,1 тыс. потребителей). Будет сделано всё, чтобы в ближайшее время восстановить подачу электроэнергии», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, в хуторе Фонов из-за атаки был поврежден фасад и разбиты окна в двухэтажном многоквартирном доме и соседней постройке.

Хинштейн призвал жителей к повышенной бдительности, заявив, что ВСУ не прекращают коварные действия, направленные на разрушение мирных объектов. Он настоятельно просил не игнорировать правила безопасности.

Ранее Хинштейн сообщил, что в едином реестре пропавших без вести жителей Курской области числятся более 2,1 тысячи человек. Большую часть из них уже нашли, однако о 290 курянах до сих пор ничего не известно.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше