Более 17 тысяч жителей курского приграничья остались без света после атаки ВСУ

«В результате обстрела города Рыльска нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от подстанции (это порядка 17,1 тыс. потребителей). Будет сделано всё, чтобы в ближайшее время восстановить подачу электроэнергии», — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, в хуторе Фонов из-за атаки был поврежден фасад и разбиты окна в двухэтажном многоквартирном доме и соседней постройке.
Хинштейн призвал жителей к повышенной бдительности, заявив, что ВСУ не прекращают коварные действия, направленные на разрушение мирных объектов. Он настоятельно просил не игнорировать правила безопасности.
Ранее Хинштейн сообщил, что в едином реестре пропавших без вести жителей Курской области числятся более 2,1 тысячи человек. Большую часть из них уже нашли, однако о 290 курянах до сих пор ничего не известно.