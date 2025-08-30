Ричмонд
Неадекват с полотенцем на голове разгромил новую клинику жены футболиста Смолова

Мужчина с полотенцем на голове и кистью в руках разгромил новую клинику жены экс-нападающего сборной России Фёдора Смолова в Москве. Неадекват пробыл в центре психологической помощи три часа, обмотался шторой и ушёл восвояси.

Источник: Life.ru

Неадекват громит клинику Карины Смоловой. Видео © Telegram / istominakarina.

По словам Карины Смоловой, в её клинике, готовящейся к открытию, произошёл настоящий «сомнамбулический треш». Неизвестный мужик, босиком, заявился туда, выломав дверь. А дальше началось что-то невообразимое.

«Он пробыл примерно три часа у нас в помещении. За это время он разбросал документы, играл в привидение с нашими шторами. Далее он застелил шторами диван и поспал там какое то время. В районе семи утра он обернулся в одну из наших штор и ушёл», — поделилась Карина в Telegram-канале.

После визита неадекватного гостя жена футболиста обратилась в полицию. Смолова отметила, что на открытии клиники инцидент не отразится, помещение уже привели в порядок.

Напомним, этим летом Фёдор Смолов стал участником потасовки с двумя посетителями в московском ресторане «Кофемания». Конфликт попал на видео. По сведениям инсайдеров, именно эта запись послужила основанием для вымогательства крупной суммы у футболиста с целью предотвращения распространения компромата. Позже Смолов в личном блоге заявил, что приложил максимум усилий для мирного разрешения разногласий. Позднее, как отметил виновник событий, он был готов искупить вину перед пострадавшим и действовать в рамках закона.