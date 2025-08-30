Неадекват с полотенцем на голове разгромил новую клинику жены футболиста Смолова

«Он пробыл примерно три часа у нас в помещении. За это время он разбросал документы, играл в привидение с нашими шторами. Далее он застелил шторами диван и поспал там какое то время. В районе семи утра он обернулся в одну из наших штор и ушёл», — поделилась Карина в Telegram-канале.