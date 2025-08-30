Беспорядки в разгаре: В Индонезии протестующие подожгли парламент и ограбили дом чиновника

Протестующие, требующие повышения зарплат, улучшения условий труда и роспуска законодательного органа, разгромили и разграбили дом члена Палаты представителей в Джакарте, а также полностью сожгли здание парламента в Макассаре. В результате столкновений погибло не менее четырёх человек, ещё пятеро получили серьёзные ранения.