Беспорядки в разгаре: В Индонезии протестующие подожгли парламент и ограбили дом чиновника

Беспорядки в Индонезии. Видео © Х / sunny; Видео © Х / Seventeen Weverse Indonesia.
Протестующие, требующие повышения зарплат, улучшения условий труда и роспуска законодательного органа, разгромили и разграбили дом члена Палаты представителей в Джакарте, а также полностью сожгли здание парламента в Макассаре. В результате столкновений погибло не менее четырёх человек, ещё пятеро получили серьёзные ранения.
Беспорядки привели к масштабным разрушениям инфраструктуры, парализовали работу общественного транспорта и вынудили власти перекрыть ключевую магистраль в Южной Джакарте.
Ране сообщалось, что в Джакарте во время проведения массовых протестов пострадала корреспондент РИА «Новости» Ульяна Мирошкина. Журналистка попала под действие газа, а позже получила ранение предплечья осколком камня.