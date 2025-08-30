Омбудсмен Мишонова: Отец вывез дочь из Подмосковья в Сербию вопреки решению суда

— Сейчас мама в отчаянии, так как в Сербию она не может вернуться, а связи с бывшим мужем и дочкой теперь нет. На бизнесмена в России сейчас заведено уголовное дело о похищении ребенка. Так как по решению суда (и сербского, и российского) девочка должна проживать с мамой, — подчеркнула омбудсмен.