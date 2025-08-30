Омбудсмен Мишонова: Отец вывез дочь из Подмосковья в Сербию вопреки решению суда

После развода с супругом гражданка Сербии уехала вместе с дочерью в Россию и получила в ней статус, они жили в Московской области. После года слежки и взаимных исков мужчина забрал девочку вопреки решениям судов двух стран и увез ее обратно в Сербию. Об этом в пятницу, 29 августа, рассказала подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.
Она отметила, что к ней обратилась как мать, так и отец ребенка.
— Сейчас мама в отчаянии, так как в Сербию она не может вернуться, а связи с бывшим мужем и дочкой теперь нет. На бизнесмена в России сейчас заведено уголовное дело о похищении ребенка. Так как по решению суда (и сербского, и российского) девочка должна проживать с мамой, — подчеркнула омбудсмен.
По словам Мишоновой, ситуация является очень сложной, поскольку правовое поле и участники конфликта находятся за пределами страны, об этом она написала в своем Telegram-канале.
