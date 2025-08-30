В Минске под колеса авто попал мужчина на СПМ

По предварительной информации, сегодня, 30 августа, 51-летний водитель автомобиля Skoda на пересечении пр. Рокоссовского с ул. Малинина совершил наезд на мужчину, пересекавшего проезжую часть на СПМ. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.