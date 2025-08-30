В Минске под колеса авто попал мужчина на СПМ

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске под колеса авто попал мужчина на средстве персональной мобильности (СПМ), сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня, 30 августа, 51-летний водитель автомобиля Skoda на пересечении пр. Рокоссовского с ул. Малинина совершил наезд на мужчину, пересекавшего проезжую часть на СПМ. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Пострадавшего 47-летнего мужчину доставили в учреждение здравоохранения для обследования. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска и следственно-оперативная группа.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к внимательности и осмотрительности на дорогах. Неукоснительное соблюдение ПДД — залог безопасности. -0-